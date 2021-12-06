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فيديو لتفاصيل جلسة محاكمة سفاح الإسماعيلية.. شذوذ وكشف طبي

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سفاح الاسماعيلية يتجول برأس ضحيته
سفاح الإسماعيلية يتجول برأس ضحيته

فيديو لتفاصيل جلسة محاكمة سفاح الإسماعيلية.. شذوذ وكشف طبي

دبي - العربية.نت

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في جديد قضية القتل الداعشية التي هزت مصر، كشف محامي ضحية سفاح الإسماعيلية، تفاصيل الجلسة الأولى من محاكمة السفاح، قائلا إن المحكمة حين وجهت للجاني التهمة أنكرها، وذكر في تحقيقات النيابة بأنه كان على علاقة شذوذ بالضحية.

وأضاف محمد عادل خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب على "إم بي سي مصر"، أنه تم توقيع الكشف على المتهم وثبت أنه لم يتعرض لأي اعتداء من فترة قريبة أو بعيدة، لافتا إلى أن تقرير الطب الشرعي، أكد أن المتهم وقت ارتكابه الجريمة كان في كامل قواه العقلية.

كما أكد أن تقرير اللجنة النفسية أوضح أن نسبة ذكاء المتهم 95%، وثبت أن المتهم لم يتعاط أي مخدر أثناء ارتكابه الواقعة.

إلى هذا، من المقرر أن تستأنف محكمة استئناف الإسماعيلية، محاكمة المتهم، اليوم الاثنين، بتهم قتل مواطن ذبحًا، في الإسماعيلية، والشروع في قتل 2 آخرين وسط الشارع.

وكان مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى بلاغاً في أكتوبر الماضي من مأمور قسم شرطة ثان يفيد بقيام أحد الشباب بذبح شاب وفصل رأسه عن جسده والسير به في شارع طنطا. وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً حول المكان وتمكنت من القبض على الجاني. وقال المتهم عبد الرحمن دبور أمام النيابة العامة، إنه كان يعمل مع شقيق للمجني عليه ويدعى حسن في محل أثاث منذ 3 أعوام، ودخل مصحة للعلاج من الإدمان، لافتاً إلى أنه عقب تعافيه وخروجه، اكتشف قيام المجني عليه بالاعتداء على والدته وشقيقته، فقرر أن ينتقم لشرفه أمام الجميع.

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