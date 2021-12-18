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مصر.. مقتل قياديين اثنين من داعش في مواجهات بشمال سيناء

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قوات من الجيش المصري في شمال سيناء
قوات من الجيش المصري في شمال سيناء

مصر.. مقتل قياديين اثنين من داعش في مواجهات بشمال سيناء

قوات من الجيش وبمعاونة اتحاد قبائل سيناء تمكنت من قتل قياديين داعشيين خلال مداهمات في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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قُتل قياديان خطيران من داعش، السبت، في مواجهات مع قوات الجيش المصري في شمال سيناء.

وكشفت مصادر قبلية لـ"العربية.نت" أن قوات من الجيش وبمعاونة اتحاد قبائل سيناء، تمكنت من قتل قياديين داعشيين خلال مداهمات في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح المتاخمة للحدود مع قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أيام من ضبط قيادي داعشي في نفس المنطقة.

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وقبل أيام أيضا، تمكنت قوات من الجيش وبمعاونة اتحاد القبائل من قتل داعشيين آخرين، أحدهما الداعشي محمد أكرم فاروق اللحام، وهو من سكان منطقة المواصي غرب خان يونس في قطاع غزة، وتسلل إلى مصر للانضمام للمسلحين الدواعش في سيناء.

وذكرت المصادر أنه تم رصد وتعقب الداعشيين الاثنين، السبت، في أحد الخنادق والاشتباك معهما وتصفيتهما، مضيفة أن الإرهابيين كانا يعدان لتنفيذ هجمات.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض الثلاثاء قبل الماضي أيضاً على قياديين متطرفين خطيرين بوسط سيناء بكامل عتادهما ومعداتهما، بعد الإيقاع بهما في عملية عسكرية محكمة.

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وأطلق الجيش المصري عملية شاملة عام 2018 لمجابهة العناصر الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وتمكن الجيش من تطهير مدن سيناء والقضاء على أوكار العناصر الإرهابية بها ومخازن أسلحتهم وذخيرتهم والأنفاق التي كانوا يتسللون منها.

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