كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات

بشكل لا يصدق، ضبطت السلطات المصرية مصنعاً يقوم بإنتاج الجبن مستخدماً دهانات ومعجون الجدران، وذلك في محافظة المنوفية شمال البلاد.

في التفاصيل، داهمت السلطات مصنعاً في مركز ومدينة تلا بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بإنتاج الجبن من معجون جدران ويستخدم مكسبات طعم غير صالحة.

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وتبين أن المصنع مقام في منطقة نائية وبعيدة عن المناطق العمرانية وحاول العاملون به الهروب لحظة المداهمة، وبفحص المنتجات والمواد المستخدمة اكتشفت السلطات وجود معجون الجدران وملح فاسد وعبوات لمواد بيضاء تشبه بودرة الألبان.

فيما أكد العاملون أنهم يستخدمون الدهانات في صناعة الجبن، وأنهم يبيعونها بعد ذلك في الأسواق وبمبالغ قليلة.

وتحفظت السلطات على 37 طناً من المنتجات منها 15 طن جبن تحمل رائحة كريهة وملقاة، فيما تم الحصول على عينات لتحليلها في معامل الصحة، لبيان المواد المستخدمة.





فيما ذكرت رئاسة مدينة تلا أن الأدوات المستخدمة في المصنع لا تصلح للتصنيع، فضلاً عن عدم وجود أي إجراءات صحية، مشيرة إلى أنه تم غلق المصنع وإخطار النيابة لتولي التحقيق.