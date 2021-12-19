.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات

  • الخط
IMG-7263

كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

بشكل لا يصدق، ضبطت السلطات المصرية مصنعاً يقوم بإنتاج الجبن مستخدماً دهانات ومعجون الجدران، وذلك في محافظة المنوفية شمال البلاد.

في التفاصيل، داهمت السلطات مصنعاً في مركز ومدينة تلا بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بإنتاج الجبن من معجون جدران ويستخدم مكسبات طعم غير صالحة.

وتبين أن المصنع مقام في منطقة نائية وبعيدة عن المناطق العمرانية وحاول العاملون به الهروب لحظة المداهمة، وبفحص المنتجات والمواد المستخدمة اكتشفت السلطات وجود معجون الجدران وملح فاسد وعبوات لمواد بيضاء تشبه بودرة الألبان.

فيما أكد العاملون أنهم يستخدمون الدهانات في صناعة الجبن، وأنهم يبيعونها بعد ذلك في الأسواق وبمبالغ قليلة.

وتحفظت السلطات على 37 طناً من المنتجات منها 15 طن جبن تحمل رائحة كريهة وملقاة، فيما تم الحصول على عينات لتحليلها في معامل الصحة، لبيان المواد المستخدمة.

2 صور

فيما ذكرت رئاسة مدينة تلا أن الأدوات المستخدمة في المصنع لا تصلح للتصنيع، فضلاً عن عدم وجود أي إجراءات صحية، مشيرة إلى أنه تم غلق المصنع وإخطار النيابة لتولي التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اتهمت بالاستيلاء على أموال زوجها.. نادية الجندي ترد! اتهمت بالاستيلاء على أموال زوجها.. نادية الجندي ترد!
صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل
الأكثر قراءة
فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية
رحيل رحيل "الشمري".. تفاصيل مؤلمة يرويها شقيق المصاب الثاني
مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع
كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات
لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض! لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض!
صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
اكتشف المزيد