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ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية

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بسنت خالد
الفتاة المنتحرة بسنت خالد

ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية

دبي - العربية.نت

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واقعة مؤسفة هزت الشارع المصري، حيث انتحرت فتاة تدعى بسنت خالد (17عاما) من كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد أن حاول أحد الأشخاص ابتزازها بصور خليعة مفبركة.

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وتصدر هاشتاغ "حق بسنت لازم يرجع" صفحات التواصل الاجتماعي، للمراهقة التي انتحرت بعدما قام أحد الشباب بتركيب صور لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها على مواقع التواصل، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

صور مخلة

فيما نشر أحد من أهالي مدينتها عبر فيسبوك قائلا "بنت كفر الزيات انتحرت دلوقتي عشان تضرب قلم على وجه كل مجرم دمرها وكل حد مصدقهاش.. بسنت خالد فيه مجرم حاول يبتزها مقابل أنه يقضي معاها موعد غرامي وركب صورا مخلّة لها على جسم بنات وبدأ يبتزها ويضغط عليها ويوزع صورها على أهل القرية لحد ما دمرها نفسيا وانتحرت".

رسالة مبكية

كما تداول رواد مواقع التواصل رسالة للفتاة تركتها قبل انتحارها لوالدتها قالت فيها: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، ودي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد".

بينما لم تصدر أي بيانات رسمية من وزارة الداخلية المصرية أو النيابة العامة حول ملابسات هذه الحادثة.

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