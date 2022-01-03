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وفاة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي بعد صراع مع المرض

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إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي

وفاة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي بعد صراع مع المرض

القاهرة - ريم الششتاوي

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أعلن نجل الناقد الرياضي، إبراهيم حجازي، وفاة والده عضو مجلس الشيوخ المصري، اليوم الاثنين، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، متأثراً بتوابع إصابته بفيروس كورونا أدت لنقله للمستشفى.

وكتب نجل حجازي منشوراً على فيسبوك نعى فيه والده قائلاً "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبي"، مشيراً إلى أن موعد "تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي".

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يذكر أن الناقد الرياضي والإعلامي إبراهيم حجازي كان تخرج في معهد التربية الرياضية بمنطقة الهرم عام 1967، والتحق بمؤسسة الأهرام وأسس الأهرام الرياضي عام 1990، وأصبح رئيس تحرير المجلة.

بالإضافة إلى ذلك، قدّم العديد من البرامج التلفزيونية، كما افتخر دائما بمشاركته في حرب أكتوبر 1973، وكونه أحد أبطال القوات المسلحة.

إلى ذلك، نعى الناقد الرياضي، حسن المستكاوي، حجازي عبر حسابه على موقع توتير، قائلا: "لا إله إلا الله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله إبراهيم حجازي أخي وحبيبي وزميلي وزوج شقيقتي، بكيته كما بكيت أعز الناس اللهم هون علينا فراقه واجعله من أهل الجنة بقدر ما أعطي من خير وبقدر ما أحب الناس".

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