بعد حبسه.. تفاصيل صادمة عن تحرش رجل أعمال مصري بيتيمات

كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل صادمة عن الانتهاكات ووقائع التحرش التي مارسها رجل الأعمال المصري محمد الأمين، بحق يتيمات في دار للأيتام يملكها في محافظة بني سويف جنوب البلاد.

وأوضحت النيابة أنها استمعت لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضاهن، واصطحابه لبعضهن لمنزله بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

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كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة أطفال مفقودة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.

صدمة وفزع

في السياق ذاته، سألت النيابة العامة أخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية.

كذلك، سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.

وكانت النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه.

نفى التهم

وقالت النيابة إنه وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، مضيفة أنها ستستمع اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعيين؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وكانت الفتيات اليتيمات المتحرش بهن قد روين تفاصيل ما حدث لهن لسيدة مصرية وبدورها نقلتها السيدة إلى الشاب المصري رامي الجبالي صاحب صفحة "أطفال مفقودين" والذي بدوره تقدم ببلاغات لكافة الجهات المعنية في مصر.

فيما تضمنت روايات الفتيات إغراء وتهديد رجل الأعمال المصري لهن بالأموال والهدايا والهواتف المحمولة مقابل السماح له بالتحرش بهن وانتهاك أجسادهن الصغيرة والزواج منهن عرفيا، مؤكدين أنه كان يتوعد ويهدد بالضرب من ترفض طلباته ونزواته غير المشروعة.