تحرش بيتيمات وزواج عرفي.. تفاصيل حبس رجل أعمال شهير بمصر

تفاصيل ووقائع كثيرة بدأت تتكشف حول قضية رجل الأعمال المصري الشهير محمد الأمين الذي ضبطته السلطات المصرية مساء أمس الجمعة وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق، بتهمة التحرش بفتيات في دارين للأيتام أسسهما في محافظة بني سويف.

فقد روت بعض الفتيات اليتيمات ما حدث لسيدة مصرية، حسب ما أكد الشاب رامي الجبالي صاحب صفحة "أطفال مفقودين". وقد تقدم الأخير ببلاغات إلى كافة الجهات المعنية في مصر، بعد أن أخبرته تلك السيدة الوقائع.

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وجاء في روايات الفتيات أن الرجل كان يغريهن بالمال والهدايا تارة أو بالتهديد طورا مقابل السماح له بالتحرش بهن وانتهاك أجسادهن الصغيرة أو الزواج عرفيا.

كما أكدن أنه كان يتوعد ويهدد بالضرب كل من ترفض طلباته أو نزواته.

بتعيطي عشان بلمس جسمك؟!

إلى ذلك، قالت إحداهن بحسب الجبالي: "كان كل ما يحط ايده على جسمي أعيط.. ولما بيسألني انتي بتعيطي عشان بلمس جسمك؟ كنت بخاف وأقوله لا لا أصل ماما وحشتني بس والله .. من الخوف".

كما أضافت الطفلة البالغة 13عاما "لما لقاني بعيط كثير جابلي ورقة وقالي تعالي امضي وتبقي مراتي.. ولما سألته ايه دي قالي ورقة جواز".



فيما كشفت طفلة أخرى لا يتجاوز عمرها 12 عاما، أن رجل الأعمال كان يجمع الصغيرات ويطلب منهن الصلاة، قائلا "اللي مش هتصلي بانتظام هتتحبس ثلاثة أيام".

كما أضافت أنه في مرات أخرى كان يأتي بها وغيرها من الصغيرات إلى غرفته ويطلب منهن الرقص، لافتة إلى أنه كان ينام في الدار 3 أيام أحيانا في الأسبوع.

تبديل ملابس

إلى ذلك، كشفت 3 فتيات أنهن نقلن من 3 دار للأيتام في بني سويف إلى دار في الجيزة، ومن ثم إلى فيلا في الساحل الشمالي يمتلكها الأمين، حيث طلب من كل واحدة منهن خلع ملابسها وارتداء ملابس جديدة وقصيرة وبكيني ثم كانت المفاجأة الكبرى أنه طلب منهن الإقامة معه، ثم بدأ في أحد الأيام يتحسس أجسادهن، ومن ترفض فكان مصيرها التعنيف واحتضانها عنوة وتقبيلها.

وتابعت الفتيات أنه كان يذهب إليهن في المساء ويقيم معهن 3 أيام في الأسبوع، وكان يشتري لهن سماعات ثم يقوم بتشغيل الموسيقى، وبعدها يطلب منهن الرقص أمامه بحجة أنه يفعل ذلك لإنقاص وزنهن.

عقب كل ذلك بدأت تلك الفتيات اللواتي طفح الكيل بهن بإخبار ما يحدث لأحد القائمين في الدار، ومن هنا بدأت التفاصيل تنتشر حتى وصلت للمسؤولين بوزارة التضامن.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج كانت قررت أمس الجمعة، غلق دار الأيدي الأمينة للفتيات بلا مأوى بمحافظة بني سويف مع إلغاء التراخيص الكاملة لها ونقل جميع الفتيات (18) إلى مؤسسة اجتماعية أخرى.

فيما ألقت قوات الأمن القبض على الأمين فجر أمس الجمعة، وبدأت النيابة التحقيق معه، موجهة له اتهامات بالاتجار في البشر والتعدي على الفتيات.

لكن من هو رجل الأعمال المتهم؟

اسمه محمد الأمين رجب أحمد جمعة من محافظة بني سويف جنوب البلاد. جمع ثروة كبيرة خلال عمله في دولة الكويت، ومارس عمله في تجارة السيراميك، وبعدها أنشأ شركة لاستصلاح الأراضي الزراعية.

ثم بدأ عقب ثورة يناير من العام 2011 يظهر على ساحة العمل الإعلامي، وأنشأ عدة قنوات منها "سي بي سي" وقنوات دراما، وأسس صحيفة "الوطن" الخاصة قبل أن يبيعها بعد ذلك.

إلى ذلك، اتهم بالتهرب الضريبي بما يقدر بـ 427 مليون جنيه قيمة بيع أسهم في إحدى الشركات التي شغل منصب عضو مجلس إدارتها.