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إثيوبيا تستعد للملء الثالث للسد.. "على دول المصب التأقلم"

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This frame grab from a video obtained from the Ethiopian Public Broadcaster (EBC) on July 20 and July 21, 2020 and released on July 24, 2020 shows water pouring out of the Renaissance Dam in Guba, Ethiopia, as Prime Minister Abiy Ahmed hails the historic early filling of the reservoir on the Blue Nile River that has stoked tensions with downstream neighbours Egypt and Sudan.
سد النهضة
سد النهضة

إثيوبيا تستعد للملء الثالث للسد.. "على دول المصب التأقلم"

أديس أبابا تكشف عن مخططها لإزالة 17 ألف هيكتار من الغابات الشهر المقبل، تمهيداً للملء الثالث لبحيرة السد.. وتطالب دول المصب بـ"التأقلم مع ما وصل إليه السد حيث أصبح اكتماله أمراً واقعاً"

العربية.نت

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أعلنت السلطات الإثيوبية، مساء اليوم الخميس، مخططها لإزالة 17 ألف هيكتار من الغابات الشهر المقبل، تمهيداً للملء الثالث لبحيرة سد النهضة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزيرة الري الإثيوبية المهندسة عائشة محمد، وحاكم إقليم بني شنقول جومز الشاذلي حسن، ومسؤولين من الحكومة الاتحادية الإثيوبية في مدينة أصوصا عاصمة إقليم بني شنقول جومز الذي يقع فيه سد النهضة.

سد النهضة
سد النهضة

وأصدرت حكومة إقليم بني شنقول جومز بياناً جاء فيه أن الاجتماع شدد على الإسراع في إزالة 17 ألف هيكتار من الغابات الشهر المقبل، تمهيداً للملء الثالث لبحيرة سد النهضة.

وأضاف أن الاستعدادات جارية لاستكمال ما تتطلبه المرحلة الثالثة من إزالة الغابات لعملية الملء الثالثة لسد النهضة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إزالة الغابات في غضون 60 يوماً من بدء العمل.

ونقل البيان عن حاكم الإقليم الشاذلي حسن تأكيده على توفير الدعم والتأمين اللازم لاكتمال العمل، قائلاً إن القوات الأمنية ستقوم بتأمين المنطقة لتسريع العمل قبل بداية موسم الأمطار.

سد النهضة
سد النهضة
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وكانت السلطات الإثيوبية قامت بإزالة غابات بمساحة 4854 هكتارا من الأراضي قبيل عملية الملء الثاني للسد في يوليو الماضي.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ قريبا إنتاج الطاقة من سد النهضة الذي لا يزال محل خلاف مع دولتي المصب مصر والسودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير، دينا مفتي، إن "إنتاج الطاقة من سد النهضة لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية بشأن القضايا العالقة. المفاوضات ستتواصل للتوصل إلى حل مربح للجميع".

ودعا مفتي دول المصب إلى "التأقلم مع ما وصل إليه سد النهضة، حيث أصبح اكتماله أمراً واقعاً".

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