شاهد هستيريا من الفرح بمصر بعد تحويل أوراق متهم للمفتي
نطق قاضي محكمة جنايات المنصورة الخميس بإحالة أوراق متهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية، أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، إلى المفتي لأخذ الرأي بإعدامه
ما إن نطق قاضي محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، بإحالة أوراق متهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية، أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، إلى مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي بإعدامه، إلا وشهدت قاعتها ردة فعل هستيرية من أهالي المهندس القتيل، علامة منهم على فرحتهم بالحكم، فراحوا يزغردون ويهللون.
وكانت التحقيقات، أكدت وجود تعامل مادي بين المتهم وضحيته، ووجود شيكات مع المجني عليه وقعها له صديقه المتهم ضمانا لمبلغ 680 ألف جنيه أخذها منه، وهو ما دفعه بمجرد أن سنحت له الفرصة لإلقائه من أعلى كوبري جامعة المنصورة، حيث ظل عالقا بالمياه طوال 11 يوما، إلى أن عثر عليه عمال يعملون عادة بتطهير نهر النيل.
بعدها تمت إحالة المتهم، المالك لشركة بلاستيك، إلى محكمة جنايات المنصورة، وسط توجيه النيابة بأنه سبق جنايته بأخرى، وفي ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة، بخطفه للمجني عليه، وتحايله بأن أوهمه بسداد المستحقات المالية الخاصة به، وما إن خدعته الحيلة تمكن من اقتياده داخل سيارة وإبقائه بها لإقصائه بعيدا عن ذويه وأعين الرقباء.
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