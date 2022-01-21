"لو صحي هقتله تاني".. اعترافات مثيرة لقاتل "عجوز إمبابة"

بعد 10 أيام من البحث والمطاردة، سقط المتهم بقتل مسن عُثر على جثته في حالة تحلل بمنطقة إمبابة شمال الجيزة في مصر، بسبب علاقة شذوذ. وفق ما أوردت مواقع إخبارية مصرية.

في التفاصيل، ارتكب المتهم جريمته حتى توارى عن الأنظار تاركاً محل إقامته، وبعد تنقل دام أكثر من أسبوع، استقر الخمسيني داخل شقة بمحافظة السويس لم يدرِ أنها ستعجل بسقوطه.

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فوجئ بمأمورية من ضباط مباحث إمبابة يلقون القبض عليه، واقتادت القوات المتهم إلى ديوان القسم المطل على نهر النيل ليقر بجريمته مرددا عبارة "لو صحي تاني هقتله تاني يا بيه.. يستاهل اللي حصله" ليتم الزج به إحدى غرف الحجز، تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم إمبابة في الجيزة.

بالمعاينة، توصلت التحقيقات إلى أن الجثة لرجل ستيني بها 15 طعنة متفرقة بالجسم، بدأت في حالة تحلل لمرور عدة أيام على الوفاة.

التحقيقات الأولية كشفت أن الضحية يبلغ من العمر 60 سنة وشاذ جنسيا، وتربطه علاقة بمتسول آخر في الخمسينيات من العمر، لكنه رفض مؤخرا طلبات الستيني، وتطور الأمر بينهما إلى إنهاء المتسول حياة صديقه طعنا.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.