السيسي: يوجد ارتباط وثيق بين الأمن القومي المصري والإماراتي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال لقائه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية، أنه يوجد ارتباط وثيق بين الأمن القومي المصري والإماراتي، مجدداً دعم بلاده لأمن دولة الإمارات واستقرارها.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن السيسي جدد الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي استهدف أبوظبي وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، ومؤكداً إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

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كما أكد الرئيس المصري أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.

روابط أخوية تاريخية

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه صباح اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات لبحث جهود حماية الأمن العربي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن زيارة الرئيس إلى الإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة.