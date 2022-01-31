شاهد.. حريق هائل بمحيط مسجد الحسين في القاهرة

تمكنت فرق الإطفاء في القاهرة من إخماد الحريق الذي اندلع بشارع الأزهر خلف منطقة الحسين نتيجة ماس كهربائي، وأصيب فيه 12 شخصا تم نقلهم للمستشفى.
في التفاصيل، تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار مسجد الحسين وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثاني وإلى العقار رقم 4 و5.
السيطرة على حريق عمارات قرب مسجد الحسين في القاهرة— العربية (@AlArabiya) January 31, 2022
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على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجاري عمليات التبريد.
وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، الذي التهم عددا من الشقق بالعقار، وكذلك واجهات عدد من المحال التجارية الكائنة أسفله، دون وقوع ثمة اصابات.
الأوقاف تطمئن
من جهتها، طمأنت وزارة الأوقاف المصرية المواطنين بشأن مسجد الحسين بالقاهرة، مؤكدة أن نيران حريق مبنى بالمنطقة لم تمتد إلى المسجد ولم يصب بأي ضرر.
وذكر بيان للوزارة الأوقاف: "لمحبي آل البيت وكل أهل مصر نؤكد أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين لم يصب المسجد بأي ضرر".
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