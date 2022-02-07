السيسي يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله بقصر الاتحادية بالقاهرة على التزام مصر بالاستمرار في دعمها لجيبوتي والعمل على توفير التدريب وبناء القدرات والكوادر في مختلف المجالات عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتعاون مع مختلف الجهات.

وأضاف السيسي خلال المؤتمر الصحافي أن المباحثات تطرقت إلى ملف سد النهضة، حيث تم التأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.

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استقرار المنطقة

وأشار الرئيس المصري إلى تناول الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، التي حظيت بأولوية كبيرة خلال المباحثات في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر يتوجب احتواؤها مع العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة.

وأضاف أن التواصل مع جيبوتي يؤكد أن العلاقات بين البلدين استراتيجية ممتدة على كافة الصعد، ومدعومة بإرادة سياسية متبادلة للارتقاء بها وتعزيزها، خاصة أن أوجه التعاون الثنائي شهدت خطوات نوعية مهمة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.