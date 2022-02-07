وفاة مهندس مصري بأزمة قلبية تأثراً بخسارة الفراعنة أمام السنغال

توفي مهندس مصري متأثراً بإصابته بأزمة قلبية حادة عقب خسارة منتخب "الفراعنة" في نهائي كأس إفريقيا أمام السنغال أمس الأحد.

وكان المهندس خالد بيومي في منزله في مدينة بورفؤاد في بورسعيد يتابع مباراة منتخب مصر والسنغال عندما شكا من ضيق في التنفس وكاد يسقط على الأرض عقب نهاية المباراة، وفشلت محاولات إسعافه لذلك سارع أقاربه بنقله إلى المستشفى.

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ونقلت سيارة الإسعاف المواطن إلى أحد مستشفيات المدينة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد الأطباء إصابة المهندس المتوفى بأزمة قلبية حادة وصدمة عصبية شديدة، مضيفين أنهم أجروا له صدمات كهربائية لإنقاذ حياته إلا أنها باءت بالفشل.

ونعى المئات من أهالي بورسعيد المهندس الراحل، وأكدوا أنه كان يعشق كرة القدم، وكان يتمنى فوز منتخب مصر بالبطولة إلا أن قلبه لم يتحمل صدمة خسارة بلاده الكأس الثامنة.

يذكر أن منتخب مصر خسر بطولة كأس إفريقيا أمس، وذلك عقب هزيمته في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.