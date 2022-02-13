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مذبحة عائلية جديدة.. مصري يقتل ويصيب 5 من أسرته

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تعبيرية (شترستوك)
تعبيرية (شترستوك)

مذبحة عائلية جديدة.. مصري يقتل ويصيب 5 من أسرته

القاهرة -العربية نت

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شهدت مصر خلال أقل من 10 أيام مذبحة عائلية جديدة، حيث أطلق عاطل عن العمل في منطقة دشنا بمحافظة قنا، النيران على أسرته بسبب خلافاتهم المتكررة، فقتل وأصاب 5 منهم.

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فقد كشفت التحقيقات مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، بعدما قام رجل بإطلاق النار على والديه وزوجته وشقيقته وزوجها، بسبب خلافات عائلية وفر هارباً.

إطلاق نار عشوائي

وتبيّن أن الجاني أطلق النار عشوائياً على أسرته خلال جلسة خاصة لتسوية نزاعات بينهم، ما أسفر عن مقتل زوجته ووالده وإصابة والدته وشقيقته وزوجها.

فيما نقلت السلطات جثماني المتوفيين إلى المستشفى، كما تم نقل المصابين لتلقي العلاج، حيث تبين خطورة حالتهم.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من مذبحة أخرى شهدتها البلاد، وتحديداً في منطقة الزمالك بالقاهرة، حيث قتل رجل أعمال 4 من أفراد عائلته رمياً بالرصاص، ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه.

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