جسد شخصيته عادل إمام.. وفاة أشهر لاعب كرة "شراب" بمصر

توفي مساء أمس سعيد فتحي الحافي، أشهر من لعب كرة القدم والتي تعرف بكرة "الشراب" أي الجوارب في أحياء مصر، حيث جسد شخصيته الفنان عادل إمام في فيلم الحريف.

وقال سيد يوسف لاعب كرة القدم السابق في نادي الترسانة وصديق اللاعب، إن الحافي توفي مساء أمس بعد وعكة صحية، وسيدفن جثمانه اليوم السبت في مسقط رأسه بمنطقة إمبابة بالجيزة.

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كذلك، برز سعيد الحافي في ممارسة لعب كرة القدم في منطقة إمبابة بجوار عدد من نجوم اللعبة، وكان يمارسها حافي القدمين دون حذاء، ولذا أطلق عليه لقب الحافي.

ولفت الحافي انتباه مكتشف النجوم في النادي الأهلي عبده البقال، وبالفعل أجرى الاختبارات فا ملعب النادي، ولأنه كان معتاداً على اللعب حافي القدمين أدى أداء سيئا خلال الاختبارات بعد ارتداء الحذاء الرياضي وفشل في إثبات وجوده وإبراز مواهبه.

عمل في شركة الكبريت

إلى ذلك، ظل يلعب كرة "الشراب" لمدة 40 عاماً، وبسببها ترك الدراسة وسافر لكل محافظات مصر للعب، ومن هنا التقط فكرته السيناريست بشير الديك والمخرج محمد خان وقدماها في فيلم "الحريف" الذي لعب بطولته الفنان عادل إمام.

وكان الحافي يتقاضى في المباراة الواحدة 10 جنيهات، وهو مبلغ كبير بمعايير ذلك الوقت، كما كان أول لاعب في مصر تقام له مباراة اعتزال، حيث أقيمت في شارع النصوح في إمبابة عام 1986، وشارك فيها نجوم الكرة المصرية إسماعيل وإبراهيم يوسف وزكريا ناصف وأحمد شوبير ومصطفى عبده وحمدي نوح.

يذكر أن فيلم الحريف أنتج في العام 1983، وقام ببطولته عادل إمام وفردوس عبد الحميد وأخرجه محمد خان.