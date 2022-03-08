شاهد .. حفرة بشارع تبتلع سيارة مصرية
حاول الأهالي انتشال السيارة دون جدوى فيما تمكنوا من اخراج قائدها الذي لم يصب بأي أذى.
في واقعة غريبة ابتلعت حفرة سيارة في شارع بإحدى مدن مصر.
وفوجىء المارة بشارع الجمهورية في مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد شمال العاصمة المصرية القاهرة بسيارة تسقط فجأة في حفرة بالشارع ما اثار حالة من الرعب والفزع.
وحاول الأهالي انتشال السيارة دون جدوى فيما تمكنوا من اخراج قائدها الذي لم يصب بأي أذى.
وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بسقوط سيارة داخل حفرة ناتجة عن هبوط أرضي أمام مجمع مدارس هيئة قناة السويس بشارع الجمهورية في مدينة بورفؤاد، حيث انتقلت قوة أمنية إلى المنطقة وجرى فرض طوق أمني بمحيط الحفرة التي تبين أنها ناتجة عن عمليات حفر وتوصيل شبكات الصرف الصحي.
وقامت السلطات بتسيير الحركة المرورية بالشارع لمنع الزحام وتكدس السيارات فيما نجحت قوات الإنقاذ من انتشال السيارة من الحفرة وإعادتها لوضعها الطبيعي. وتم اخطار النيابة التي تولت التحقيق .
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