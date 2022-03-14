بالصور.. توقيف عامل يدير منشاة طبية بدون ترخيص بمصر

في واقعة جديدة ألقت السلطات المصرية القبض على عامل تبين أنه يدير منشأة طبية وبدون ترخيص في مدينة سوهاج جنوب البلاد.

فقد وردت معلومات للسلطات تفيد قيام عامل بسوهاج بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص وعلى الفور انتقل فريق من التفتيش بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وقوات الشرطة، حيث تم مداهمة المكان.

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وكشفت التحقيقات أن العامل وعقب تقاعده من عمله بالوحدة المحلية لمدينة جرجا افتتح منشأة طبية، وقام باستقبال المرضى من مختلف التخصصات، ثم تواصل مع أطباء لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

إلى ذلك، قامت السلطات بإغلاق المنشاة ومصادرة المضبوطات وإحالة المتهم للنيابة.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض قبل أشهر على طالبة ثانوي تدير مركزاً للتخسيس والعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص في الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال البلاد.

كذلك، ألقت السلطات القبض على طبيب مزيف يدير مركزاً للعلاج الطبيعي في محافظة الشرقية وتحديدا في مدينة أبو كبير حيث يديره شخص حاصل على دبلوم تجارة وينتحل صفة طبيب.

وقررت السلطات، في واقعة سابقة، حبس صاحب مركز للعلاج الطبيعي أطلق على نفسه لقب "سمكري البني آدميين" 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تزوير هويته الشخصية وممارسته لمهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.