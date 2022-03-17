النقض أسدلت الستار.. رمضان ملزم بدفع الملايين للطيار الراحل
أكد محامي الطيار الراحل أن موكله لم يكن ينتظر التعويض المادي، بقدر ما كان يريد أن يعود إليه حقه المعنوي وأن يسترد رخصة قيادة الطائرات
بات الفنان المصري محمد رمضان ملزما بدفع 6 ملايين جنيه مصري لصالح أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعد الوصول إلى آخر درجة من درجات التقاضي.
ورفضت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، الطعن المقدم من قبل الفنان رمضان على حكم محكمة مستأنف الاقتصادية، والذي قضى بإلزامه بدفع تعويض قيمته 6 ملايين جنيه للطيار الراحل.
وأصبح رمضان ملزما بدفع التعويض، بعد أن بات الحكم نهائيا وغير قابل للطعن، وفي ظل وصوله إلى آخر درجة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض.
ويسدل حكم النقض المصرية الستار على الأزمة التي استمرت طويلا وتوفى خلالها الطيار أبو اليسر إثر أزمة صحية تعرض لها.
وفي تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، أكد محامي الطيار الراحل أن موكله لم يكن ينتظر التعويض المادي، بقدر ما كان يريد أن يعود إليه حقه المعنوي وأن يسترد رخصة قيادة الطائرات.
وأشار إلى أن أسرة الطيار الراحل ليست في انتظار التعويض عن رحيل فقيدهم، غير أن الأسرة ترى أن رمضان السبب الرئيسي في وفاة الطيار الراحل، لأنه لولا سحب رخصة الطيران الخاصة به، بعد التقاط الفنان صورة في كابينة القيادة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تدهورت الأمور.
وأسفر النشر عن سحب رخصة قيادة الطائرات من أبو اليسر، ونشوب أزمة مع رمضان، رفعت إلى القضاء، وتوفى خلالها الطيار.
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