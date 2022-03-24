مصرع مسن بعد اصطدام سيارته بقطار في مصر

لقي مسن مصري مصرعه داخل سيارته بعد اصطدامه بقطار عند مزلقان بالدقهلية شمال القاهرة.

وفوجئ المارة عند مزلقان دنجواي بمدينة شربين في محافظة الدقهلية بسيارة يقودها مسن تسير عكس الاتجاه وتصادف مرور قطار ما أدى لتصادمهما والإطاحة بالسيارة لعدة أمتار ووفاة قائدها في الحال.

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وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، بلاغا من مستشفى شربين بوصول محمد الرفاعي الرفاعي عبدالوهاب (72 عاما) جثة هامدة.

وتبين أن المسن كان يقيم بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين، وبسؤال شهود الواقعة، قرروا بأنه كان يقود سيارة تحمل لوحات معدنية رقم "7891 -د.ج.ط"، ويسير في الاتجاه المعاكس ما أدى لتصادمه.

وفي فبراير الماضي، لقي مزارع مصري مصرعه إثر تصادم قطار بعربة كارو في محافظة الغربية شمال مصر في حادث هو الثالث خلال 4 أيام فقط.

وشهدت قرية قصر نصر الدين التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وقوع حادث تصادم قطار مع عربة كارو كان يستقلها مزارع، وذلك أثناء عبوره مزلقان سكة حديد القرية، وتصادف ذلك مع قدوم القطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وكان حادث مماثل قد وقع قبلها بيوم واحد، حيث سقط 9 جرحى بتصادم قطار مع حافلة ركاب في محافظة السويس شرق البلاد.

وقبلها بيوم قتل شخص وأصيب آخر في اقتحام مركبتي توكتوك منفذ القاصد للسكك الحديدية في طنطا واصطدامهما بقطار.

وكان حادث مماثل قد وقع في أكتوبر الماضي حيث دهس قطار في القاهرة مركبة توكتوك، وتسبب بإصابة 3 أشخاص بينهم قائد المركبة.

وحذرت وزارة النقل المصرية في بيانات سابقة، المواطنين من عبور مزلقانات السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لها وطالبتهم بضرورة الانتظار حتى فتح المزلقان بعد عبور القطارات وعدم اقتحامه أثناء غلقه.