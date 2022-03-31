طبيب نساء مزيف يعمل بمستشفيات مصرية منذ 5 سنوات

تمكنت السلطات المصرية من ضبط طبيب مزيف ظل يعالج المرضى بعدة مستشفيات حكومية طوال 5 سنوات.

بدأت الواقعة المثيرة بتدوينات على مواقع التواصل تشكك في طبيب بمستشفيات نجع حمادي وفرشوط بمحافظة قنا جنوب البلاد، وتؤكد أنه ينتحل صفة طبيب ويعالج المرضى من النساء، ويقوم بكتابة وصفات طبية لهم.

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إقالات بسببه

من جهته، قرر محافظ قنا تشكيل لجنة لمعرفة الحقيقة، وبمجرد انتهائها من إعداد تقرير كشفت فيه الحقيقة أمر المحافظ بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق، مع إعفاء مديري مستشفيات نجع حمادي العام، وفرشوط المركزي وأعضاء الطاقم الإداري بهما من مناصبهم.

لم يتقاض رواتب

وكشفت المعلومات أن الطبيب المزيف، غير مدون اسمه بأي من مستشفيات مديرية الصحة بقنا، كما ثبت عدم تقاضيه أي أموال من خلال المديرية أو المستشفيات.

كما تبين أن الطبيب المزيف يبلغ من العمر 31 عاما تخرج من كلية الآداب قسم جغرافيا، وبدأ ممارسة الطب من العام 2017، وكان يحمل بطاقة طالب بكلية طب جامعة عين شمس منتحلاً اسم حماده . خ.

وأوضحت المعلومات أنه بدأ عمله الطبي بمستشفى دشنا في العام 2017 بشهادة مزورة، وفي العام 2018 طلب الانتقال إلى مستشفى نجع حمادي، كما افتتح عيادة في نجع حمادي لأمراض النساء والتوليد.