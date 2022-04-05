.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عالجت مرضى بأدوية مغشوشة.. خبيرة تغذية تثير جدلاً في مصر

  • الخط
تعبيرية (شترستوك)
تعبيرية (شترستوك)

عالجت مرضى بأدوية مغشوشة.. خبيرة تغذية تثير جدلاً في مصر

القاهرة – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ادعت لسنوات أنها طبيبة تغذية وأطلقت العديد من المبادرات لمحاربة السمنة من خلال بعض المحطات التلفزيونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتضح أنها تروج لأدوية مجهولة المصدر ووصفات غير مُصرح بها طبياً وغير معتمدة من الجهات المعنية.

فقد تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على خبيرة تدعى دعاء سهيل كانت تظهر على بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وتوهم المواطنين بقدرتها على تصنيع أدوية للتخسيس وعلاج النحافة وتروج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

طبيب نساء مزيف يعمل بمستشفيات مصرية منذ 5 سنوات مصر طبيب نساء مزيف يعمل بمستشفيات مصرية منذ 5 سنوات

شهادات مزورة

وكشفت التحريات أن المتهمة ادعت أنها خبيرة في مجال السمنة والتخسيس، حيث ظهرت في العديد من البرامج الفضائية، أعلنت خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، زاعمة أنها تقي من أضرار السمنة، وتساعد على التخسيس بشكل سريع، مما قد يشكل خطورة على صحة المواطنين.

كذلك، أضافت وزارة الداخلية المصرية أن المتهمة ادعت أنها حاصلة على دكتوراة في التغذية العلاجية من الخارج من إحدى الجامعات، مشيرة إلى توقيف أحد مساعديها.

أدلة مادية

وبيّنت أنه وبفحص هاتفه فنياً تبين احتوائه على آثار ودلائل لإدارة المتهم العمل اليومي لتحركات البيع وتوصيل الطلبات ومحادثات صوتية من المتهمة الأولى عن عمليات توصيل الطلبات والمنتجات ومجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر.

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض قبل أسابيع على طبيب عرف بطبيب الكركمين بتهمة النصب وانتحال صفة طبيب وتقديم وصفات غير صحية على بعض القنوات الفضائية.

كذلك، بعد أيام ألقت القبض على صيدلي يقدم فيديوهات يزعم خلالها قدرته على تخليق تركيبات كيميائية وأدوية تخسيس، وعلاج النحافة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عائلة الأسد وميليشيا حزب الله يحولان سوريا لـ"دولةِ كبتاغون" ولبنان لـ"نقطة العبور" عائلة الأسد وميليشيا حزب الله يحولان سوريا لـ"دولةِ كبتاغون" ولبنان لـ"نقطة العبور"
اكتشف المزيد