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مصادر خاصة: وفد أمني تركي سيزور القاهرة لبحث قضايا الإخوان والتقارب

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الإخوان المسلمون

مصادر خاصة: وفد أمني تركي سيزور القاهرة لبحث قضايا الإخوان والتقارب

مناقشات الوفد التركي في القاهرة ستتطرق أيضاً إلى سحب العناصر الأجنبية من ليبيا تدريجياً

دبي - قناة العربية

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أفادت مصادر خاصة لـ"العربية" و"الحدث" أن وفدا أمنيا تركيا رفيع المستوى سيزور مصر خلال الأسابيع المقبلة.

ويجري حاليا وضع الترتيبات لزيارة الوفد التركي للتشاور حول عدد من الملفات العالقة.

الوفد التركي سيناقش مع المسؤولين المصريين العمل على التقارب الأمني وتبادل المعلومات وملف الإخوان، وذلك ضمن ملفات أخرى ستطرح للنقاش بين الجانبين.

مناقشات الوفد التركي في القاهرة ستتطرق أيضا إلى سحب العناصر الأجنبية من ليبيا تدريجيا، فضلا عن قضايا أخرى تمس الوضع الليبي.

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وذكرت المصادر أن الاستخبارات التركية تريد زيادة التنسيق والتعاون الأمني مع مصر حول الملفات المختلفة، ومن بينها الملف الليبي والتنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة.

ويتم أيضا الإعداد للقاء بين وزيري الخارجية المصري والتركي لمناقشات تطوير العلاقات بين البلدين، بحسب المصادر.

ويجري حاليا تقييم النقاط العالقة بين البلدين من أجل العمل على تسويتها، خاصة مع تمسك القاهرة بعدد من النقاط الخاصة بالتعامل مع تنظيم الإخوان.

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