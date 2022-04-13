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مصر.. النيابة العامة تأمر بالتحقيق العاجل في حافلة أسوان

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CORRECTS LOCATION OF ACCIDENT -- A tourist bus burns after it collided with a truck on a highway 43 kilometers (27 miles) south of the city of Aswan, southern Egypt, Wednesday, April 13, 2022. At least 10 people including four French and a Belgian, were killed, authorities said. (AP Photo)
احتراق الحافلة في أسوان

مصر.. النيابة العامة تأمر بالتحقيق العاجل في حافلة أسوان

أسفر تصادم حافلة رحلات سياحية وسيارة نقل عن وفاة 10 أشخاص من بينهم 5 أجانب، بالإضافة لإصابة 14 شخصاً

العربية.نت

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أمر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، بالتحقيق العاجل في واقعة تصادم حافلة رحلات سياحية وسيارة نقل والتي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص من بينهم 5 أجانب، بالإضافة لإصابة 14 أجنبياً من مستقلي الحافلة.

الحافلة المحترقة
الحافلة المحترقة

وأشارت النيابة العامة إلى أنها تلقت إخطاراً فجر اليوم بتصادم السيارة والحافلة على طريق أبو سمبل السياحي، حيث كانت الحافلة في طريقها لمدينة أبو سمبل، فانتقل على الفور فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة لسؤال المصابين في مستشفى أسوان الجامعي عن الواقعة.

وتوصلت التحقيقات معهم حتى الساعة إلى أن الواقعة قد حدثت نتيجة تصادم سيارة النقل بالحافلة على طريق أبو سمبل السياحي، ما أدى إلى انحرافهما عن الطريق واندلاع النيران بالحافلة. ولا تزال التحقيقات جارية لبيان سبب وكيفية وقوع الحادث والمسؤول عنه.

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وخاطبت النيابة العامة سفارات دول المصابين الأجانب لإخطارها بالحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما عاينت جثامين المتوفين، وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها، وأخذ عينات بصمة وراثية منها بياناً لأسباب وكيفية حدوث الوفاة، وتحديد هوياتهم نتيجة تفحم الجثث.

كما عاينت النيابة العامة مسرح الحادث، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الآثار الموجودة به وإجراء المعاينة الفنية اللازمة للوقوف على سبب حدوث الواقعة. وكلفت المهندس الفني المختص بإدارة المرور بفحص المركبتين وقوفاً على مدى سلامة أجهزة القيادة والمكابح بهما، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الحافلة المحترقة
  • الحافلة المحترقة
  • الحافلة المحترقة
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الحافلة المحترقة
الحافلة المحترقة
الحافلة المحترقة
الحافلة المحترقة
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