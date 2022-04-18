مصر ..حبس 5 أطفال قتلوا شابا في مزاح بأكياس المياه

قررت النيابة المصرية حبس خمسة أطفال بتهمة قتل شاب بأكياس المياه في محافظة الإسماعيلية شرق البلاد.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارا يفيد مصرع شاب أربعيني يدعى هشام زكريا، يعمل مديرا لشركة سياحية، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، حيث كان يجلس بكافيتريا بمنطقة الجامعة القديمة، وفوجئ بقيام أطفال بإلقاء أكياس المياه عليه فأسرع خلفهم ولكه سقط متوفيا .

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وأعلنت النيابة العامة في بيان رسمي مساء الأحد حبس 5أطفال تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشر والثامنة عشر على ذمة التحقيق لارتكابهم جريمة ضرب الشاب عمدًا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به.

واستجوبت النيابة الأطفال الخمسة مرتكبي الجريمة، وتوصلت إلى اتفاقهم على إلقاء أكياس بلاستيك ممتلئة بالمياه على المارَّة بدافع المزاح، و ألقى أحدهم كيسًا صَوْبَ المتوفَّى حالَ جلوسِهِ بأحد المقاهي بالإسماعيلية، فأصاب وجهه، مما دعاه لتوبيخِهم والعَدْوِ خلفهم، ولكنه سقط أرضًا أ ، ونُقِلَ للمستشفى حيث تُوفي .

وقررت النيابة حبس المتهمين الخمسة 4أيام تمهيدا لاستكمال التحقيقات .