قاتل كاهن الإسكندرية عضو سابق بجماعة إرهابية وخرج بعفو رئاسي

تكشفت تفاصيل جديدة بقضية مقتل كاهن الإسكندرية القمص أرسانيوس أوديد والذي لقى حتفه قبل أيام على يد متسول طعنا بسكين في الرقبة.

وكشفت المعلومات أن المتهم ويدعي نهرو عبد المنعم توفيق وهو من مواليد محافظة أسيوط كان عضوا بجماعة إرهابية متطرفة في التسعينيات وتم حبسه لمشاركته في قضايا اغتيالات وخرج بعفو رئاسي.

مادة اعلانية

وقال عمرو عبد المنعم الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية لـ" العربية.نت "إن المتهم من مواليد العام 1962 بمدينة ديروط بأسيوط، وكان والده من مؤيدي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأطلق على أولاده أسماء زعماء الهند تزامنا مع إعلان إنضمام مصر لدول عدم الانحياز ومنها الهند ولذلك أطلق على اسم ابنه " نهرو " وعلى ابنته اسم " إنديرا " .

اعتقل نهرو حسبما يقول الباحث المصري بعد مشاركته في عمليات رصد لتحركات اللواء عبد اللطيف الشيمي الذي اغتيل في التسعينيات وكان يعمل في الجماعة تحت قيادة خالد سعد عبد المالك أمير التنظيم في ديروط، كما سبق وأن تم تكليفه برصد البواخر السياحي المارة في النيل .

ويضيف أن نهرو خرج من السجن بعفو رئاسى إبان المراجعات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وتنقل بين أسيوط والقاهرة وسبق احتجازه في مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية ، حيث تدهورت نفسيته نتيجة عدم توافر عمل وانقطاع أسرته عنه وسافر للإسكندرية حتى ارتكب جريمته وألقي القبض عليه .

متورط بأحداث عنف داخل السجن

وفق صحيفة " المصري اليوم " وفي خبر نشر على صفحاتها في العام 2007 فقد كان نهرو متورطا في أحداث عنف داخل السجن.

وكشفت الصحيفة وقوع مشاجرة داخل العنبر المخصص للمودعين تحت الملاحظة، وذكرت أن نهرو عبد المنعم توفيق المتهم في العريضة رقم 3 لسنة 2007 غافل زميليه عطوة إمام عطوة المتهم في القضية رقم 462 لسنه 96 جنح العجوزة ومودع تحت الملاحظة و عبدالسلام أحمد خليفة المتهم في الدعوى 137 لسنة 2006 مودع تحت الملاحظة أثناء استغراقهما في النوم وتعدي عليهما بالضرب فأصاب الأول بجرح قطعي في مقدمة الأنف وكدمة بالعين اليسري وأصاب الثاني بسحجة في العين اليسرى والجبهة.

وكانت النيابة المصرية قد أمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية مقتل الكاهن، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية

واستمعتْ النيابة لشهادة 17 شاهدًا على الواقعة، وعاينت محلَّ ارتكاب الجريمة، واطلعت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه، وتلقت نتائج التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعي ومركز الإسكندرية للسموم بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وفحص عينات من المتهم بيانًا لمدى تعاطيه أيّ مواد مخدّرة.

وأسفرت معاينة النيابة عن وجود آثار دماء بمحل الواقعة، والعثورِ على ثلاث آلات مراقبة مثبتة أعلى ثلاث بوابات للشاطئ الذي حدثت الواقعة في محيطه، حيث تَبيَّن للنيابة من مُشاهدتِها ظهورُ الكاهن قبلَ وقوع الحادث بلحظات يتابع خروجَ مرافقيه من إحدى تلك البوابات، حتى ظهر المتهم وبيده كيسً بلاستيك وتوجهً للمجني عليه وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وحاول موالاة التعدي عليه بطعنة أخرى إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين التي كانت بحوزته، وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن.

وفي التحقيقات أقر المتهم أنه وفد إلى الإسكندرية بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكين بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاعًا عن نفسه، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه، حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.

وكان أرسانيوس أوديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية قد قتل بعد طعنه بسلاح أبيض من جانب متسول في محافظة الإسكندرية شمال مصر قبل أيام .

وقال مصدر كنسي وقتها لـ" العربية .نت " أن الكاهن كان له دور كبير في كنيسة السيدة العذراء في محرم بك و خدمة نشيطة في منطقة كرموز ، كما أسس كنيسة السيدة العذراء وبولس الرسول في شارع ايزيس كرموز .