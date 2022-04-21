لديها سجل جنائي.. ضبط المعتدية على شابة مصرية في المترو

خلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو يظهر اعتداء سيدة على شابة في مترو الأنفاق بسبب ملابسها.

وقد استدعى هذا التصرف تحرك السلطات التي ألقت القبض على السيدة.

مادة اعلانية

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي الأربعاء إنه تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، الذي تبين أنها ربة منزل لديها سجل جنائي. وبمواجهتها أقرت بتوبيخ شابتين، حيث نصحت إحداهما بارتداء ملابسها بـ"طريقة محتشمة".

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيدة.

موجة من الانتقادات

يشار إلى أن الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم بين المصريين كان أثار موجة من الانتقادات، بعد أن ظهرت السيدة تعتدي على إحدى الشابات بسبب ملابسها داخل عربة في مترو الأنفاق.

وكشفت مصورة الفيديو وتدعى سلمى محمد، أنها شهدت الواقعة أثناء تواجدها في نفس العربة أثناء عودتها من جامعة حلوان، حيث فوجئت بالسيدة تنطلق غاضبة لتوبخ الشابة، قائلة لها: "في شباب طالعة ونازلة وانت إزاي تلبسي كده"، لترد الشابة عليها مؤكدة أن ملابسها عادية.

تعدي على مصورة الفيديو

وبدأ الجدال بين الركاب ما بين مؤيدين للسيدة ومدافعين عن الشابة، معتبرين أن لها الحرية بارتداء ما يناسبها دون تدخل أحد.

وما إن رأت السيدة الغاضبة سلمى تصور الواقعة، حتى قامت بإلقاء هاتفها والتعدي لفظياً عليها فيما حاول الركاب فض الشجار، لكن دون جدوى.

كما أكدت سلمى أنها صدمت بما حدث، حيث أن ملابس الشابة كانت عادية جداً.