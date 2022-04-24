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اجتماع ثلاثي.. السيسي يستقبل ملك الأردن وولي عهد أبوظبي

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عبد الفتاح السيسي (أرشيفية من فرانس برس)

اجتماع ثلاثي.. السيسي يستقبل ملك الأردن وولي عهد أبوظبي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار القاهرة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قبل اجتماع ثلاثي بينهم، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وفي وقت سابق اليوم، ذكر الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني الملك عبدالله توجه إلى القاهرة اليوم، للمشاركة في محادثات ثلاثية مع مصر والإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشاركان في الاجتماع.

وصاحب الملك عبد الله في الزيارة ولي العهد الأمير الحسين.

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