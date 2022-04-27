تسريب جديد.. السيسي للشاطر: إعلام الإسلاميين مليء بالكذب والفتنة

في تسريب جديد عرضه مسلسل الاختيار الذي يبث حاليا على الفضائيات المصرية أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإعلام الخاص بالإسلاميين مليء بالكذب والتلفيق والفتنة.

وكشف التسريب جلسة جمعت الرئيس السيسي بخيرت الشاطر نائب المرشد وذلك خلال فترة حكم الإخوان حيث دار حوار بينهما أكد فيه السيسي بلهجة واضحة وحادة أن الإعلام الخاص بالإسلاميين مليء بالكذب والتلفيق والفتنة وأن الدولة في ذلك الوقت ستقوم بضبط أدائه متسائلا في استنكار : هل هذا هو ما ينتظره المواطنون من القوة القادرة والفاعلة التي جاءت بعد ثورة يناير من العام 2011، والمحسوبة على التيار الإسلامي.

مادة اعلانية

وتابع السيسي في التسريب: هذه أول مرة نسمع ونشاهد ما يفعله ويقوله الإسلاميون داعيا الدكتور سعد الكتاتني قيادي الإخوان الذي كان حاضرا الجلسة ورئيس حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان في تلك الفترة إلى التوقف عن التعامل بأدبيات وثقافة الماضي حتى يمكن للمواطنين أن يعطونهم وزنهم الحقيقي.

وخلال التسريب كشف خيرت الشاطر عن نوايا الجماعة تجاه رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وقال إن القنوات الفضائية الرئيسية مملوكة لعدد من رجال الأعمال، وهؤلاء استفادوا من النظام السابق -يقصد نظام مبارك - ، معربا عن قناعاته أنهم ليسوا أصحاب مصلحة في استقرار البلد، و أن من مصلحتهم أن تسير الأمور في اتجاه الفوضى وعدم الاستقرار ومتهما اياهم بأنهم ربما يكونوا مخترقين من الخارج أو موجهين من بعض الأجهزة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أن تنظيم الإخوان هدد المصريين والدولة المصرية بشكل مباشر وصريح .

وقال خلال إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء أن ما جاء في مسلسل "الاختيار" حقيقي ووثق تلك الفترة ولم يكن هناك تأمر أو خيانة ضد الرئيس الراحل والسابق محمد مرسي مؤكدا أنه وقف بإخلاص وصدق معه لأنه كان يرى أن الإخلاص يجب أن يكون لله والوطن الذي لم يكن يتحمل أكثر من ذلك في هذا الوقت.

وأضاف السيسي أنه وقف مع الرئيس مرسي على اعتبار أنه يقف مع مصر والشعب المصري ولو تأمر عليه فكأنه تأمر على مصر ومستقبل وحياة 100 مليون مصري ، وهو ما لم يحدث ، مضيفا أنه وقف بإخلاص وشرف لحماية الوطن وسيقف الجميع امام الله ليحاسبوا على كل كلمة وكل فعل .

وأكد الرئيس المصري أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار كان واقعا في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية ، مشيرا إلى أن مصر استنفدت الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014 ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور ، أمير المصرى، محمود البزاوى.

ويتناول المسلسل فترة حكم الإخوان وما فعلته الجماعة في مصر خلال تلك الفترة ودور الجيش في حماية البلاد من الانزلاق في الفوضى والعنف.