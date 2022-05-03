فيديو يثير سخطاً بمصر.. صلاة على سكة قطار كادت تودي بكارثة

تداول المصريون خلال الساعات الماضية، مقطعاً مصوراً لعدد ممن أدّوا صلاة العيد على تقاطع لخط سكة الحديد في الدقهلية ما كاد يؤدي لحدوث كارثة.

فقد أثار المقطع سخط وغضب رواد مواقع التواصل، حيث تسبب هؤلاء الأشخاص بتعريض حياة الآخرين إلى الخطر، بالإضافة إلى تعطيل حركة القطارات على خط القاهرة – طلخا لأكثر من ساعة.

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واضطر القطار إلى التوقف لحين انتهاء الصلاة ومغادرة آخر مصل من على التقاطع (يدعى في مصر مزلقان).

إلى ذلك، طالب ناشطون بالقبض على المتورطين ومكافأة قائد القطار الذي تفادى كارثة وتمكن من إيقاف القطار قبل اصطدامه بالمصلين.

يذكر أن مصر شهدت خلال الآونة الأخيرة حوادث بسبب مرور السيارات والمواطنين من أماكن غير معدة للعبور، على قضبان السكك الحديدية، متسببة بسقوط ضحايا رغم تحذيرات الحكومة.

وحذرت وزارة النقل المواطنين من عبور تقاطعات السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لها، وطالبتهم بالانتظار حتى فتح المكان المخصص بعد عبور القطارات وعدم اقتحامه أثناء غلقه.