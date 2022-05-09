جديد الفتية المتحرشين بسائحتين في مصر.. هذا مصيرهم!

بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية بفيديو تحرش مجموعة من الصبية بسائحتين في منطقة أهرامات الجيزة، طفت إلى السطح معطيات جديدة.

فقد أمرت النيابة العامة المصرية بحبس ثلاثة فتية متهمين من الذين ظهروا في الفيديو وتم التعرف عليهم احتياطيًّا.

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فيما أودعت عشرة آخرين في إحدى "دور الملاحظة"، حيث تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، وذلك على ذمة التحقيق معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات.

بداية القصة

وبدأت القصة عندما نشر الدليل السياحي المرافق للسائحتين مقطعا مُصوّرا بمواقع التواصل الاجتماعي في مطلع شهر مايو الجاري يُظهِر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرار من صبية يتعرضون لهما بمضايقات وتحرش بمنطقة الأهرامات.

كما قام المرشد بمشاركة المقطع مع مرشدين سياحيين آخرين عبر مجموعة "واتساب"، ولاحقاً نشره مرشد آخر على مواقع التواصل.

الأمن يتحرك

إلى ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالتحقيقات رغم عدم تقديم بلاغ بالقضية، واستعانت بتقنيات حديثة مكنتهم من تحديد واعتقال هؤلاء الصبية وعددهم 13 طالباً كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية في الأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر.

في المقابل، ذكر المتهمون أنهم حال مشاهدتهم للسائحتين، حاولوا التحدث معهما والتقاط الصور معهما، إلا أن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.

خوف وتوتر

وظهرت السائحتان في المقطع المصور في منطقة الهرم وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة كانت شنت، الجمعة، بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار، حملة على المنطقة الأثرية لضبط المتحرشين على خلفية الفيديو، حيث استهدفت ممن يتسببون في مشكلات داخل المنطقة والخيالة المخالفين لمناطق العمل المحددة لهم والباعة الجائلين.