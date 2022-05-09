داعش يتبنّى هجوم سيناء.. وإدانات دولية

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت وخلّف 11 قتيلا في صفوف الجيش المصري في سيناء.

وفي بيان عبر وكالة أعماق الدعائية التابعة له، أعلن التنظيم مسؤوليته عن مقتل 11 جنديا مصريا بينهم ضابط.

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الأكثر دموية

وراح هؤلاء الضحايا إثر تصديهم لهجوم شنّته عناصر إرهابية تابعة لداعش على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، وفق ما أعلن الجيش المصري في عملية استدعت موجة إدانات دولية.

فيما عدّ مختصون هذا الهجوم على أنه الأكثر دموية منذ فترة كبيرة، ويؤكد فشل قدرة هذه التنظيمات على شن عمليات إرهابية جديدة خلال شهر رمضان والعيد في سيناء، خاصة بعد تطويق القوات المسلحة لهم وتعاون القبائل مع الدولة في تصفية العديد من البؤر الإرهابية.

إدانات دولية

يذكر أن الاتحاد الإفريقي وباريس وواشنطن والخرطوم كانوا جميعاً أدانوا الهجوم الإرهابي، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر فيسبوك السبت أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب، وفق قوله.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة على مجموعات مسلحة ومتطرفة في شمال ووسط سيناء وفي مناطق أخرى من البلاد، حيث قامت تلك بعمليات إرهابية عدة.

وكان آخر هجوم استهدف السائحين في أيار/مايو 2019، حين أُصيب 17 شخصاً على الأقلّ بينهم سيّاح من جنوب إفريقيا في انفجار استهدف حافلةً كانت تقلّهم قرب منطقة أهرامات الجيزة في غرب العاصمة المصرية.

ومنذ بدء الحملة، أعلن الجيش المصري مقتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم إرهابيون من عناصر التنظيم، كما راح خلال الهجمات عشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.