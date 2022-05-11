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بعد هجوم غرب سيناء ..الجيش المصري يقتل 10 داعشيين في رفح 

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الجيش المصري في سيناء
عناصر من الجيش المصري في شمال سيناء
مصر والإرهاب

بعد هجوم غرب سيناء ..الجيش المصري يقتل 10 داعشيين في رفح

يواصل الجيش المصري عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق رفح والشيخ زويد لملاحقة كافة العناصر المسلحة

 القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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قتل الجيش المصري 10 عناصر من تنظيم داعش خلال مداهمات في سيناء.

ووفق ما ذكرته مصادر لـ "العربية.نت"، فإن الجيش شن مداهمات على عدة مناطق بسيناء، وتمكن من تصفية 10 داعشيين خلال اشتباكات جرت عند ساحل البحر بمدينة رفح، ويواصل الجيش عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق رفح والشيخ زويد لملاحقة كافة العناصر المسلحة.

ويأتي ذلك بعد أيام من إحباط الجيش لهجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب القناة.

وذكر المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر التكفيرية قاموا بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدى لهم من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أودى بحياة ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأضاف المتحدث أنه يجري حاليا مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

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وعقب الهجوم، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحادث الإرهابي في غرب سيناء لن ينال من عزيمة الدولة المصرية أو الجيش المصري في حربهما ضد الإرهاب.

وقال في تدوينة على مواقع التواصل إن أبناء مصر من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل شجاعة وتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن.

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