جديد "قمر الوكالة".. بائعة مستحضرات التجميل التي شغلت مصر

خلال الأيام الماضية، أثارت فتاة مصرية جدلاً واسعاً في البلاد، عقب بيعها مستحضرات تجميل "مغشوشة" بمنطقة بولاق أبو العلا، غير أن القوات الأمنية ألقت القبض عليها.
أما الجديد في هذه القضية، فكشفه المحامي إبراهيم حسني، الذي قال إن جهات التحقيق أمرت بإخلاء سبيل الفتاة المعروفة باسم "قمر الوكالة"، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
كما أوضح أنه تم إخلاء سبيلها على ذمة القضية المتهمة فيها ببيع منتجات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الاثنين.
أسعار رخيصة جداً
يذكر أنه كانت انتشرت فيديوهات لفتاة تدعى قمر تبيع مستحضرات تجميل تحمل أسماء شركات عالمية على رصيف الوكالة بمنطقة بولاق أبو العلا بأسعار رخيصة جداً وبشكل مبالغ فيه، مدعية أن المنتجات أصلية وتعطي نفس فاعلية تلك التي تباع بأكثر من 400 جنيه.
وعلى الرغم من أن منتجاتها لاقت إقبالاً كثيفاً من الفتيات لشرائها، غير أن البعض شكك بالأمر وسط انتقادات لها ببيع هذه المنتجات بدون ترخيص أو دليل على جودتها.
فيما تقدمت إحدى المحاميات ببلاغ للنائب العام ضد الفتاة تتهمها فيه بترويج بعض منتجات عناية البشرة ومستحضرات التجميل المغشوشة.
-
الخارجية اليمنية: الحوثي يماطل في رفع الحصار عن تعزجدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، التحذير من دخول البلاد في أتون المجاعة.كما نبه من استمرار الحصار على مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي، ... اليمن
-
حوالي ألف مقاتل خرجوا من آزوفستال.. وكبار القادة باقونزعيم الانفصاليين في دونيتسك: كبار القادة في الجيش الأوكراني ما زالوا في المصنع العرب والعالم
-
لغز تحطم الطائرة الصينية.. راكب دخل قمرة القيادة وتعمد اسقاطها!يبدو أن أحد الركاب تسبب بمأساة الطائرة الصينية المنكوبة في مارس الماضي، التي راح ضحيتها 132 شخصاً عمداً.فقد بينت نتائج تقييم أوّلي بشأن حادث تحطّم ... العرب والعالم