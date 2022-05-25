بعد إساءته لسيدات مصر.. بيانات وبلاغات بالجملة ضد عمرو واكد

بعد تغريدته المسيئة لسيدات مصر، والتي أثارت غضباً واسعاً، انتفض المجلس القومي للمرأة ونقابة الفنانين ومحامون وتقدموا ببلاغات ضد الفنان عمرو واكد.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنّ عمرو واكد ليس عضوًا في نقابة الفنانين، وجرى شطبه من النقابة منذ عدة سنوات، مؤكدا في بيان رسمي أن مثل هذا الفنان -يقصد واكد- "لا يشرفنا وجود أمثاله في نقابتنا العريقة، ونساء مصر أشرف من هؤلاء الأقزام".

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من جانبها قالت مديرة الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة في مصر أمل عبدالمنعم إن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان بسبب تصريحاته المهينة للمرأة.

بلاغ للنائب العام

وأضافت أن المرأة المصرية يضرب بها المثل عالمياً بالنضال من أجل الوطن وإخلاصها في بناء أسرة قوية متماسكة من أجل رفعة الوطن وتنميته. وأشارت إلى المجلس يرفض أي شكل من أشكال إهانة المرأة المصرية.

من جانبه قال سمير صبري المحامي لـ"العربية.نت" إنه تقدم ببلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان، مطالبًا تقديمه للمحاكمة الجنائية.

وقال صبري إن "المرأة المصرية لها مكانة كبيرة عرفتها الحكومات المصرية المتعاقبة، وكان لها دور كبير في عجلة التنمية، ونجاحها يعبر بشكل أصيل عن نجاح الدولة، لذا يتعمد أعداء مصر تشويه المرأة والنيل منها بمختلف الطرق"، مطالباً بإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم الفنان للمحاكمة الجنائية.

شطب من النقابة

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أصدر قراراً في يناير الماضي بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية بشكل نهائي. وجاء ذلك بعد قرار لمحكمة القضاء الإداري في مصر بالشطب النهائي للفنانيّن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الفنانين يطلبان إلغاء قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية فيما تضمنه من إنهاء عضويتهما بالنقابة، حيث ذكرت النقابة أسباب إصدارها للقرار أنهما لم يمارسا المهنة منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية منذ ذلك التاريخ. وقالت إنهما افتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام إلى جماعة إرهابية، وظهورهما بجلسة استماع في الكونغرس الأميركي، تحت مسمى "المنبر المصري لحقوق الإنسان" دون تفويض من الدولة المصرية.

وأوضحت المحكمة، أن الفنانين استقويا بقوى خارجية، ونالا من قدر مصر وأساءا للأجهزة المصرية. وأضافت أن الفنانين لم يثبتا عكس ما ذكرته النقابة، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما.



وقالت نقابة المهن التمثيلية، بعد صدور الحكم في بيان رسمي، إنها تعتبر ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا، خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر. وأعلنت النقابة إلغاء عضويتهما وتبرؤها مما فعلاه مؤكدة أنها لن تقبل أي خائن بين أعضائها.