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تناولت بترولاً وزيوتاً.. مشاهد لنفوق 15 ناقة في مصر

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تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

تناولت بترولاً وزيوتاً.. مشاهد لنفوق 15 ناقة في مصر

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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شهدت محافظة مرسى مطروح غرب مصر، واقعة مؤلمة حيث نفقت 15 ناقة بسبب تناولها مخلفات بترولية وزيوتا.

فقد كشف سكان وشهود لـ"العربية.نت" أنهم فوجئوا بنفوق حوالي 15 ناقة في منطقة الصحراء الغربية، حيث تناولت بسبب ارتفاع درجة الحرارة وعدم وجود مياه، زيوتا متسربة من خط أنابيب حقل بترولي تابع لإحدى شركات البترول ونفقت على الفور.

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محاسبة المسؤولين

وأكدوا أن الواقعة حدثت منذ عدة أيام، حيث لاحظوا تحلل بعض هذه الإبل، مضيفين أنهم أبلغوا أعضاء مجلس النواب عن المنطقة لتقديم طلب إحاطة عاجل ومحاسبة الشركة المسؤولة.

نفوق 15 ناقة في مصر
نفوق 15 ناقة في مصر

وأوضحوا أن الزيت المتسرب ربما يتسبب في كارثة بيئية جديدة ونفوق حيوانات أخرى، مشيرين إلى ضرورة إزالته وفي أسرع وقت، وإلزام شركات البترول بعدم إلقاء مخلفاتها في الصحراء.

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