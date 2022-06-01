حاول إنقاذها.. مصرع شاب وسيدة تحت عجلات قطار في مصر

دفع شاب مصري ثمن شهامته، حيث لقي مصرعه دهساً أسفل عجلات قطار بعد محاولته التدخل لإنقاذ سيدة أصيبت بالإغماء أثناء عبورها تقاطعا للسكك الحديدية.

فقد لقي الشاب محمد محمود قرني حتفه، حيث فوجئ أثناء عمله بمنفذ "الفبريكا" للقطارات بمدينة بني سويف، بسقوط سيدة كانت تعبر التقاطع قبل مرور القطار بلحظات.

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وعلى الفور سارع لإفاقتها وانتشالها من على القضبان لكن بعد فوات الأوان، حيث مر القطار ودهسهما سوياً ليلقيا مصرعهما على الفور.

الالتزام بقواعد المرور

من جانبها، نعت السكة الحديد الشاب وناشدت المواطنين الالتزام بقواعد المرور من على المنافذ والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض حياتهم للخطر وتعطيل مسير القطارات.

وكانت مصر شهدت عدة وقائع متكررة وحوادث بسبب مرور المواطنين من التقاطعات وطريقة مخالفة تعرض حياتهم للخطر.

فيما حذرت وزارة النقل المواطنين من عبور تقاطعات السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لها، وطالبتهم بالانتظار حتى فتح المكان المخصص بعد عبور القطارات وعدم اقتحامه أثناء غلقه.