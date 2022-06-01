ذابحة أطفالها في مصر تعترف: قتلتهم بسبب اكتئاب الولادة

كشفت النيابة المصرية تفاصيل جريمة هزت الشارع المصري، لسيدة ذبحت أطفالها الثلاثة ثم محاولتها الانتحار للتخلص من حياتها.

وخلال التحقيقات اعترفت السيدة بارتكاب الجريمة على إثر إصابتها بحالة من اكتئاب ما بعد الولادة.

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كما أكدت الأم أنها بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة انتابها اكتئابٌ شديد عقب ولادتها طفلها الأخير، مما دفعها للتفكير في التخلص منهم ومن نفسها، ولذلك استغلت فرصة انفرادها خلالها بالأطفال الثلاثة لتأخذ سكينًا وتذبحهم، لتحاول بعد الانتحار لكنها لم تفلح، فسارت بالطريق العام حتى رأت الجرار الزراعيّ فألقت بنفسها أسفله.

وأمرت النيابة العامة بعرض الأم لاستجوابها فورَ تماثلها للشفاء.

ظروف غامضة

هذا وكان أهالي قرية ميت تمامة، التابعة لمركز ومدينة منية النصر، بشمال محافظة الدقهلية، في دلتا مصر قد عثروا على ثلاثة أطفال بهم آثار ذبح بالرقبة في ظروف غامضة هم أحمد 10 سنوات، وأنس 5 سنوات، وسمية 3 أشهر.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من أهالي قرية ميت تمامة التابعة لدائرة المركز، بوصول سيدة مصابة بجروح متفرقة نتيجة إلقائها بنفسها أمام جرار زراعي أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها.

وكشفت التحقيقات أنه وعند تفتيش منزل الأم، عثر 3 أطفال مذبوحين بإحدى الغرف وعلى جثثهم آثار آلة حادة ودماء، فضلا عن رسالة كتبت بخط اليد إلى الزوج الذي يعمل بالخارج. وفيها اعترفت الجانية بارتكاب جريمتها.

وبررت الأم وتدعى "حنان.م.م"، 33 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية، فعلتها بضرورة ذهاب الصغار إلى الجنة، معتذرة عن فشلها في تربيتهم.