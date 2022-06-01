كانت أحرص الناس.. أول تعليق لزوج ذابحة أطفالها في مصر

في تطورات ملفتة للجريمة التي هزت الشارع المصري قبل أيام، بعدما ذبحت أم أطفالها الثلاثة، أصدر زوج الجانية أول تعليق له على المأساة.

فبعد اعتراف السيدة بفعلتها ودوافعها، فجّر والد الأطفال مفاجأة جديدة.

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مفاجأة عن العلاقة

وأكد الأب عدم وجود أي خلافات بينه وبين زوجته، قد تكون دفعتها لمثل هذه الفعلة، بل طالب الرجل المكلوم أهالي قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية التي شهدت الجريمة، بالدعاء لزوجته بالرحمة والمغفرة.

كما أشار إلى أن الأم القاتلة كانت أحرص الناس على أبنائه.

كذلك ناشد عبر مكبّر صوت أثناء جنازة أطفاله الناس للدعاء للأطفال بالرحمة ولزوجته بالرحمة والغفران.

اكتئاب ما بعد الولادة

يشار إلى أن الزوج عاد من احدى دول الخليج بعد 6 أشهر من العمل ليحضر جنازة أطفاله.

في حين تتلقى الأم القاتلة الرعاية الصحية بمستشفى المنصورة الدولي بالعناية المركزة رغم استقرار حالتها.

فيما تنتظر جهات التحقيق تحسن حالة الأم لبدء التحقيق معها بعد إفادة أولية أقرت فيها بارتكاب الواقعة، زاعمة أن السبب وراءها كان "اكتئاب ما بعد الولادة".

كما أكدت أنها بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة، انتابها اكتئابٌ شديد عقب إنجابها طفلها الأخير، ما دفعها للتفكير في التخلص من صغارها ومن ثم الانتحار.

غضب عارم

وأوضحت أنها استغلت فرصة انفرادها بالصغار لتأخذ سكينا وتذبحهم ثم تحاول الانتحار، فخرجت إلى الشارع وسارت في الطريق العام، حتى رأت "جرارا زراعيّاً" وألقت بنفسها أسفله.

يذكر أن هذه الواقعة كانت هزت الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة.