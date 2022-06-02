ربنا قادر يعدي بينا.. وزيرة مصرية متهم نجلها بقضية قتل تبكي

في ختام مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مصر، واختتم أعماله، مساء الأربعاء، لم تتمالك السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، التي اتهم ابنها بقتل اثنين من زملائه في أميركا، نفسها وغلبتها دموعها.

وخلال كلمتها في المؤتمر، توجهت الوزيرة بالشكر لكل المشاركين، وأكدت لهم أنهم "شركاء النجاح"، مضيفة أنه بالجد والمثابرة يمكن تحقيق كل الأماني والتحديات، وعلقت بلهجة مصرية عامية: "ربنا قادر يعدي بينا".

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وتوقفت الوزيرة عن الحديث بعدما صفق الجميع لها ووقفوا لتحيتها وغالبتها دموعها تأثرا بتحية المشاركين الذين قدروا محنتها وألمها بسبب ظروف قضية ابنها.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت، الأربعاء، أن دفاع رامي فهيم نجل الوزيرة المتورط بجريمة قتل في أميركا قدم مستندات تفيد بمعاناته من مرض نفسي وهو الفصام.

نجل الوزيرة سيُعرض على الأطباء

وقالت وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر مقربة من دفع نجل نبيلة مكرم وزير الهجرة، إن هناك بعض المعلومات التي تؤكد أن المحامين سيتقدمون بمستندات لمحكمة الدفاع الأميركية، تشير إلى أنه يعاني من مرض الفصام، وأنهم سيطالبون بعرضه على الأطباء لتحديد حالته النفسية، وما إذا كان يعاني من مرض نفسي أثناء ارتكابه جريمة القتل.

وأضافت أن نجل الوزيرة تعرض خلال بداية عام 2021 لما يشبه الانهيار النفسي، وكان وحيدًا في أميركا، لذا اضطرت والدته للسفر إليه، وأودع إلى مصحة نفسية. وخلال هذه الفترة، كما كان يقرأ كتبا عن السحر وبعض الأفكار الغريبة والتشاؤم والمآسي والاكتئاب والاستقطاب.

وقالت وسائل الإعلام إن نجل الوزيرة كان يتعرض للتنمر في طفولته.

ونجل الوزيرة متهم بقتل زميله في العمل أميركي الجنسية والشروع في قتل آخر. وحددت المحكمة العليا الأميركية جلسة 17 يونيو الجاري لمحاكمته.