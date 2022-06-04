فيديو.. أول ظهور لهالة زايد بعد غياب بسبب المرض و"قضية فساد"

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لوزيرة الصحة، هالة زايد، في أول ظهور لها بعد غيابها الطويل، بسبب ظروف مرضية وتفجر قضية فساد تورط فيها طليقها.

وكشف الفيديو عن لقاء جمع الوزيرة بقيادات الوزارة في جلسة غير رسمية بمنزلها، حيث تحدثت عن مسؤولية الأطباء تجاه المرضى ودورهم في استقبال أي حالة مرضية وعلاجها كواجب إنساني ومهني وأخلاقي، قائلةً: "هنتحاسب أمام الله عن كل مريض".

مادة اعلانية

وتقدمت وزيرة الصحة في أكتوبر الماضي بطلب إجازة مفتوحة، بعد إصابتها بوعكة صحية وارتفاع ضغط الدم لديها، وتم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته.

وجاءت الإجازة بعد الكشف عن قضية رشوة في الوزارة، اتُهم فيها الزوج السابق للوزيرة و4 من العاملين في الوزارة. وكشفت تحقيقات القضية أن المتهمين، ومن بينهم طليق الوزيرة، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين مقابل رشوة.

وبرّأت التحقيقات الدكتورة هالة زايد، وأكدت وجود 4 متهمين فقط، بينهم طليقها السابق الذي استغل اسمها للحصول على الرشوة.

ووفقاً للتحقيقات، فإن أحد المتهمين طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين لمنع تنفيذ قرار إغلاقه.

واستمع القضاة في الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أول أمس إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في القضية، الذي أكد أن طليق الوزيرة استخدام نفوذه لتأجيل تنفيذ قرار غلق المستشفى.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن "المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة" من ملاك مستشفى دار الصحة، مضيفاً أن زوج وزيرة الصحة طلب الرشوة مستغلاً نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.