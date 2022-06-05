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واقعة طريفة.. القبض على مزارع وحماره بمصر لهذا السبب!

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صورة للحمار مربوط بغرفة التحكم

واقعة طريفة.. القبض على مزارع وحماره بمصر لهذا السبب!

القاهرة-العربية.نت

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في واقعة طريفة ألقت السلطات المصرية القبض على مزارع بمحافظة قنا، جنوب البلاد بعدما تكررت الشكاوى من قيامه بربط حماره في غرفة تحكم الغاز الطبيعي في المدينة.

فقد تقدمت شركة الغاز الطبيعي بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا ببلاغ للوحدة المحلية ضد مزارع اعتاد ربط حماره يومياً في غرفة التحكم الرئيسية للغاز في المدينة ما يعرض المنطقة لخطورة كبيرة.

وأوضح طلعت عبد الشافي نائب رئيس الوحدة المحلية أن المزارع اعتاد ربط حماره بغرفة التحكم وفي خطوط المواسير والمحابس، وهو ما يمثل إزعاجاً وخطورة محتملة ما استلزم اتخاذ إجراء ضده.

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من جهته، قال صاحب الحمار ويدعى نصر مجيد لـ "العربية.نت" إنه لا يعلم شيئاً عن غرفة التحكم أو خط الغاز ولا يعرف شكلهما، وما حدث أنه كان يسير بحماره في الشارع، عندما وجد بائعاً متجولاً يبيع الطماطم والبطاطس فاضطر للنزول لشراء احتياجاته منه وحتى لا يتعرض حماره للسرقة قام بربطه بجوار عربة البائع المتجول.

وأضاف أنه فوجئ بالوحدة المحلية تحاول مصادرة حماره وتتهمه بربطه بغرفة للغاز الطبيعي وتعريض المنطقة للخطر، مشيراً إلى أن رئيس المدينة تفهم الموقف وتأكد من حسن نواياه وعدم علمه بقصة خط الغاز وخلافه وأمر بالإفراج عن حماره.

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