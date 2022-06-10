فيديو هز مصر.. أب قيد طفله المريض على السطح بسلسلة حديد

في مشاهد مروعة سدمت العديد من المصريين خلال الساعات الماضية، انتشر فيدو لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً مقيد بسلسلة حديد داخل غرفته، ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل.
وبدأت القصة عندما اتصلت والدة الصغير بالشرطة للإبلاغ بأن طليقها والد الطفل كبّله من يده بجنزير في سرير داخل الغرفة على سطح المنزل الواقع في محافظة الجيزة.
فألقت الأجهزة الأمنية القبض على الوالد فاعترف بالأمر، موضحاً أنه انفصل عن طليقته قبل 10 سنوات، وتزوج من أخرى مقيمة معه بذات الشقة وبصحبتهما الطفل المصاب بضمور في المخ.
مصاب بضمور في المخ
وأوضح أنه بعد خروج زوجته لزيارة عائلتها في محافظة أخرى وذهابه للعمل، خشي مغادرة نجله للمنزل أو إحداثه مكروها بنفسه، فاضطر لفعل ذلك، مشيراً إلى أنه عقب عودته من العمل فك قيده وأنزله إلى الشقة.
إلا أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية بحقه، وحبسته لاستكمال التحقيقات في الواقعة.
-
الحرية والتغيير: الحوار مع العسكر في السودان كان شفافاًبعد اللقاء غير الرسمي الذي عقد أمس بين وفد من الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكون العسكري في السودان، عقدت قوى الحرية مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة ... العرب والعالم
-
حكم مفاجئ بالجزائر.. حبس فتاة ساعدت تلميذاً على الغش 18 شهرارغم الإجراءات العقابية الصارمة التي أقرتها الجزائر عاد موضوع الغش ليتصدر أبرز الموضوعات في البلاد جدلاً بعد تسجيل عدد من الحالات.فقد شهدت ولاية شلف ... الأخيرة
-
والد المغربي المحكوم بالإعدام في أوكرانيا: ابني ليس مرتزقاًبعد أن قضت محكمة موالية لروسيا في إقليم دونيتسك الانفصالي في شرق أوكرانيا، أمس، بالإعدام على بريطانيين ومغربي لقتالهم ضمن صفوف القوات الأوكرانية، أكد ... المغرب العربي