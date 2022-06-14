مصر.. ضبط عصابة سرقة أموال عملاء البنوك

تمكنت وزارة الداخلية المصرية من ضبط تشكيل عصابي لسرقة أموال عملاء البنوك عبر استخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

وكانت بلاغات عديدة قد تقدم بها مصريون تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والحصول على أموالهم.

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وكشفت البلاغات تلقي العملاء مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفون بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاصاً آخرين.

وتبين وفق التحقيقات قيام شخصين يقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 7 هواتف محمولة، وبفحصها فنياً تبين احتواؤها على تطبيقات تسوق إلكتروني وإيميلات بأسماء وهمية تستخدم في المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني ورسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهما والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا، وكمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة، وإيصالات سحب إلكترونية منسوبة لعدة بنوك.

وتبين من خلال فحص المحافظ المالية الخاصة بالمتهمين تلقيهما إيداعات بمبالغ مالية من المجني عليهم، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما كما أضافا بأن المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من وقائع النصب تم صرفها على شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما وعلى متطلباتهما الشخصية، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.