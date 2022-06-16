بصورة له مع كعكة عيد ميلاده.. صلاح يشكر متابعيه
النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي احتفل بعيد ميلاده الـ30 بمصر
احتفل النجم المصري محمد صلاح، أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الثلاثين، ونشر صورة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيها إلى جانب كعكة عيد ميلاده والتي كانت على شكل كرة قدم مع تعليق كتب فيه "شكراً لكم جميعا على أمنياتكم في عيد ميلادي".
Thank you for your birthday wishes. pic.twitter.com/98AWM2lD1n— Mohamed Salah (@MoSalah) June 15, 2022
وتلقى صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، أمس، وابلا من التهاني من متابعيه ومحبيه وزملائه وكافة الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية في الملاعب الأوروبية.
يذكر أن اللاعب المصري ولد يوم 15 يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، وبدأ مسيرته مع نادي المقاولون العرب في مصر، قبل أن ينطلق إلى أولى محطاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، وأخيرا ليفربول في عام 2017.
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