.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بصورة له مع كعكة عيد ميلاده.. صلاح يشكر متابعيه

  • الخط
FVUjOTiWAAAe1Y_
النجم المصري محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده

بصورة له مع كعكة عيد ميلاده.. صلاح يشكر متابعيه

النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي احتفل بعيد ميلاده الـ30 بمصر

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

احتفل النجم المصري محمد صلاح، أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الثلاثين، ونشر صورة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيها إلى جانب كعكة عيد ميلاده والتي كانت على شكل كرة قدم مع تعليق كتب فيه "شكراً لكم جميعا على أمنياتكم في عيد ميلادي".

وتلقى صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، أمس، وابلا من التهاني من متابعيه ومحبيه وزملائه وكافة الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية في الملاعب الأوروبية.

"فورمة جامدة"... صلاح يستعرض عضلاته بعيده الـ30 سوشيال ميديا "فورمة جامدة"... صلاح يستعرض عضلاته بعيده الـ30
محمد صلاح يكشف: أفضل السوشي.. وأتناول البيتزا مرة شهريا سوشيال ميديا محمد صلاح محمد صلاح يكشف: أفضل السوشي.. وأتناول البيتزا مرة شهريا

يذكر أن اللاعب المصري ولد يوم 15 يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، وبدأ مسيرته مع نادي المقاولون العرب في مصر، قبل أن ينطلق إلى أولى محطاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، وأخيرا ليفربول في عام 2017.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟ عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟
اكتشف المزيد