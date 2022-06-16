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حقيقة هجوم نجلاء فتحي على الزعيم عادل إمام

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عادل إمام ونجلاء فتحي - تعبيرية
نجلاء فتحي وعادل إمام - تعبيرية

حقيقة هجوم نجلاء فتحي على الزعيم عادل إمام

جدل دائر تسبب بخروج أقاويل عن لجوء محامٍ لنقابة الممثلين كي تفصل بما تم تسريبه

القاهرة- أحمد الريدي

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تسجيل صوتي منسوب للفنانة المصرية نجلاء فتحي تهاجم فيه عادل إمام تسبب في جدل كبير وبلبلة، خاصة أن نجلاء فتحي مختفية منذ سنوات، فيما تحاصر عادل إمام شائعات المرض منذ أشهر.

التسجيل الصوتي نشره الصحافي المصري خالد فرج، وتحدثت فيه نجلاء فتحي عن محاربة عادل إمام للجماعات الإسلامية في الماضي والحاضر، كما تحدثت عن علاقته بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك، مع اعتراضها على ما كان يقوم به عادل إمام على الرغم من محبة الشعب المصري له.

حمدي قنديل ونجلاء فتحي
حمدي قنديل ونجلاء فتحي

الجدل الدائر تسبب في خروج أقاويل عن لجوء محامٍ مصري إلى نقابة الممثلين كي تفصل في ما تم تسريبه، وأسباب حديث نجلاء فتحي عن عادل إمام بهذه الطريقة.

صورة متداولة لعادل إمام في عيد ميلاده
صورة متداولة لعادل إمام في عيد ميلاده

"العربية.نت" علمت بتفاصيل التسجيل المنسوب لنجلاء فتحي وكواليس الأمر، حيث كان التسجيل خاصا بحوار صحافي لمجلة الكواكب المصرية، وهو الحوار الذي تم قبل سنوات عدة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكانت نجلاء فتحي تتحدث عن رأيها في عدد من الفنانين وموقفهم من الثورة في ذلك التوقيت.

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كما أن الحوار نشر وقتها في الجريدة الفنية وتداولته بعض المواقع مع ردة الفعل نفسها، لكن لم يعقب أحد على ما قيل، ومنذ سنوات طويلة تلتزم نجلاء فتحي الصمت وتبتعد عن الأضواء.

وكان الظهور الفني الأخير لها قبل نحو 20 عاما، وخاضت بعدها رحلة علاجية خارج مصر استمرت لسنوات رفقة زوجها الراحل حمدي قنديل، قبل أن تختفي بشكل تام.

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