تعرف على فتاوى مبروك عطية الغريبة التي أثارت الجدل بمصر

لم تكن تصريحات مبروك عطية الأخيرة المثيرة للجدل تعليقاً على حادثة "نحر" الطالبة نيرة أشرف أمام أبواب الجامعة، هي الأولى التي أثارت حالة من الجدل، فهناك سلسلة من التصريحات والآراء الغريبة التي أثارت حالة من الجدل في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يحرص الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بالأزهر الشريف، دائماً على المشاركة برأيه في كل قضية تشغل بال وتفكير الرأي العام في مصر. وهو ما اعتبره البعض محاولة لـ"ركوب الترند" ليظل في قلب الأحداث بأي طريقة حتى لو أثار الجدل بتصريحاته أو عرّض نفسة لموجات من الانتقادات المتكررة.

"طلاق مستحب"

ومن تصريحات وفتاوى عطية المثيرة للجدل ما قاله من أن طلاق الرجل لزوجته سليطة اللسان "مستحب"، كما أكد أن حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" حديث ليس بصحيح ولا يصح الاحتجاج به.

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"السب وشهادة الزور لا تبطل الصيام"

كما أفتى الدكتور مبروك عطية أن الصيام يعني عدم الاقتراب من الطعام والشراب أو الجِماع، وأنه إذا نطق الصائم بالسب أو حتى شهادة الزور فلا يبطل صيامه ما دام لم يقترب من الأكل!

"لا يجوز للزوجة المبيت عند أهلها"

وقال مبروك عطية، ضمن سلسلة الفتاوى المثيرة، إنه لا يجوز للزوجة المبيت عند أهلها طالما لم تكن والدتها مريضة ولا تقوم على رعايتها، وأنه ينبغي مراعاة أنها أصبحت متزوجة ومسؤولة عن زوجها، ومبيتها عند أهلها بدون سبب لا يجوز.

"عقاب إلهي"

وفي ذروة انتشار وباء كورونا عالمياً وازدياد أعداد الوفيات جراء مضاعفاته، خرج مبروك عطية بتصريحات أثارت الجدل أيضاً، حيث اعتبر أن الوباء "عقاب إلهي"، وأن المتوفين بكورونا ليسوا "شهداء" وإنما انتقام وأسوأ ميتة، وشبّه ضحايا الكوارث والأوبئة بـ"قوم لوط"!

ولم تتوقف فتاوى وتصريحات مبروك عطية في مجال الدين فقط، بل امتدت إلى مجالات أخرى مثل الرياضة والفن، حيث علّق على خبر طلاق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري، وهو أمر شغل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لفترة.

ونشر مبروك عطية مقطع فيديو وقتها وانتقد خلاله من يتحدثون في الأمر، معتبرا أن هذا الزخم ناجم عن "غيرة النساء وتمني أن يكنّ مكان الفنانة المصرية".

وخلال الأيام القليلة الماضية، انتشر تسجيل صوتي منسوب للفنانة المصرية نجلاء فتحي، هاجمت خلاله النجم عادل إمام، في أمر شغل اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

ورغم انحسار الخلاف داخل الوسط الفني، أدلى عطية بدلوه في هذا التسريب، فقال خلال مقطع فيديو: "عايز أقولها إنتي شايفة إن فنه نشر الفساد، كنت فين من 40 سنة، دا اللي عايز أقوله، أنا شايف واحد من وجهة نظرك، بيقدم الفساد من أربعين سنة ليه مقولتش له كخة من 40 سنة ومنبهتوش ليه وموعظتوش ليه".

ومع الاهتمام الواسع الذي حظيت به الشابة أمنية طارق، المعروفة إعلاميا بـ"عروس أمي ثم أمي"، دخل عطية على خط "التريند"، وأبدى رأيه فيما بدر من الشابة خلال عقد قرانها، وانتقد إملاء العروس شروطها على زوجها قبل عقد القران، قائلًا: "عدم الإدلاء بأي كلمة خلال إبرام عقد الزواج هو احترام للدين".

وفي ذروة اهتمام الإعلام ومواقع التواصل بتألق محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر خلال مباريات الدور الإقصائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021، انتقد عطية الإعلامية منى الشاذلي بسبب سؤال وجهته لأبو جبل حول حالته الاجتماعية.

وتصدر هاشتاغ #محاكمة_مبروك_عطية موقع "تويتر" في مصر بسبب تصريحات عطية عن طالبة المنصورة نيرة أشرف، التي قُتلت على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة، حيث قال: "عاوزة تحافظي على نفسك إلبسي قفة وإنتي خارجة".

وأرجع عطية سبب واقعة القتل البشعة أمام بوابات جامعة المنصورة، بشكل ضمني، إلى "عدم ارتداء الضحية للحجاب"، حيث قال: "طالما حرية شخصية، سيبي المهفهف على الخدود يطير والبسي محزق، هيصطادك اللي ريقه بيجري ويقتلك"، متابعا: "لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتكم قفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود" ، ما أثار موجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى بلاغات ضده أمام النائب العام المصري.