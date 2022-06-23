لحملها بأنثى..تاجر مصري يقتل زوجته ويحرق جثتها بالصحراء

بمجرد علمه أنها حامل بأنثى، أقدم تاجر مصري على قتل زوجته والتخلص من جثتها بطريقة مروعة، حيث ألقى جثتها في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأشعل النيران بها لإخفاء ملامحها.

إلا أن السلطات المختصة اكتشفت الجريمة وألقت القبض على الجاني.

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بدأت القصة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من أسرة تشكو تغيب ابنتها بشكل مفاجئ وسط شكوك في زوجها.

حالة غضب

عندها تحرك أمن الجيزة لكشف ملابسات الواقعة، لاسيما بعد أن أكدت أسرتها أن زوجها كان يرغب في إنجاب ولد ذكر وعندما علم حمل ابنتهم بأنثى أصيب بحالة من الغضب.

كما استدعى الأمن الزوج بعدما تبين وجود خلافات بينه وبين زوجته وتتبع خط سيره.

فيما قال الزوج إن زوجته خرجت من المنزل ولم تعد ولا يعلم مكانها.

سكب البنزين عليها

لكنه اعترف لاحقا بقتلها، قائلا إن "مشاجرة نشبت بينهما، فضربها بعنف، لكنها لم تتحمل نظرا لحملها في الشهر الثالث وسقطت أرضا، ثم فارقت الحياة."

إلى ذلك، أوضح أنه حين فوجئ بمقتلها قرر التخلص من جثتها، لعدم كشف أمره فحمل الجثة وألقاها في منطقة صحراوية نائية.

كما أقر أنه خشية أن يتعرف أحد على زوجته، سكب البنزين عليها وأشعل النيران في جثتها لإخفاء ملامحها تماما، ثم عاد لمنزله.