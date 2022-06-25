مصر وقطر: نرحب باستضافة السعودية للقمة المرتقبة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن زيارة الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، أتت تجسدياً لما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسيخاً لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات.

وخلال استقبال السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية في القاهرة لأمير قطر، رحب الجانبان بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية.

مادة اعلانية

كما شدد على ضرورة تعميق مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وذلك ضمن إطار مصلحة البلدين والشعبين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين.

تعاون وتنسيق

من جانبه، أعرب الأمير تميم عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، خاصةً في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة التي تتبعها مصر.

وأكد أمير قطر حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة، بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمناً في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر في مختلف المجالات.

مباحثات ثنائية

يشار إلى أن اللقاء كان شهد توافق الطرفين على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، خاصةً ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر، في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أنه تم كذلك بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الطرفان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وكذلك تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة.

وفيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، أشاد أمير قطر بالجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، كما توافقت الرؤى بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وخلال اللقاء استعرض الطرفان سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن آفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة في إطار إستراتيجية متكاملة تشمل معالجة الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة الأمنية.

يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان وصل إلى القاهرة الجمعة، حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة ستتضمن مباحثات ثنائية بين الطرفين عن العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.