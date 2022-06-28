فيديو لشيماء جمال قبل مقتلها.. هكذا وصفت من يتزوج امرأة ثانية

في مقطع فيديو سابق لمقتلها، هاجمت المذيعة شيماء جمال فئة من الرجال ممن يتزوجون امرأة ثانية، ولا يهتمون بالإنفاق على أولادهم بعد الطلاق.

وقالت في المقطع الذي نشر على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هناك صنفان من الرجال، الأول ابن حلال يرعى أولاده وينفق عليهم ويلبي متطلباتهم الحياتية، والآخر "ابن حرام" يهملهم ولا يشغل باله بهم، ولا يكترث بمصاريفهم ومتطلباتهم بعد الطلاق".

فيديو سابق للمذيعة المصرية #شيماء_جمال التي عُثر على جثتها مدفونة داخل فيلا في #المنصورية بالجيزة بعد 20 يوم تتحدث عن المشاكل الزوجية لمتابعيها وتقرر رفع الحصانة عن زوجها المستشار #ايمن_حجاج بعد توجيه الإتهام له بقتلها !!#شيماء_جمال pic.twitter.com/9bPYQ3NURl — Kuktil Sho'o كوكتيل شووو (@KokteelS) June 27, 2022

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يشار إلى أن العديد من المقاطع المصورة للضحية كانت انتشرت بين المصريين خلال الساعات الماضية، بعد أن صدموا بخبر العثور على جثتها في إحدى المزارع.

وكانت السلطات الأمنية المصرية أعلنت مساء أمس الاثنين العثور على جثة شيماء، التي اختفت منذ 20 يوماً، بعد ذهابها إلى مصفف للشعر بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، مدفونة في مزرعة بالمنصورية جنوب القاهرة.

ليتبين لاحقاً من التحقيقات وشهادة أحد المقربين من زوجها القاضي (أ.ح) الذي كان يشغل منصباً قانونياً رفيعاً، أنه قتلها بعد نشوب خلافات بينهما، إثر تهديدها بإبلاغ زوجته الأولى بأنه متزوج منها خفية منذ 8 سنوات.